ضابطة أمريكية سابقة: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وموقف بلادي في مجلس الأمن يثير الخزي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الضابطة الأمريكية السابقة جوزفين غويلبو، إنها شاهدت اجتماع مجلس الأمن الأخير وشعرت بالخزي الشديد من بلدها بسبب الموقف الأمريكي من الأحداث في غزة.

وأوضحت أن ما يجري في قطاع غزة يمثل في نظرها إبادة جماعية تتعارض مع القيم التي آمنت بها أثناء خدمتها الطويلة في الجيش الأمريكي.

وأضافت جوزفين غويلبو، في حديثها لقناة القاهرة الإخبارية، أنها واجهت تهديدات متكررة بالقتل بسبب رفضها لسياسات إسرائيل المتطرفة، مشيرة إلى أن ما تشهده غزة من قصف ودمار يتناقض مع المعايير الإنسانية والقوانين الدولية التي يفترض أن تدافع عنها الولايات المتحدة.

وأكدت الضابطة الأمريكية السابقة أن هناك حاجة ماسة داخل الولايات المتحدة إلى تغيير جذري للسياسات الحالية التي تسمح – حسب وصفها – بسيطرة إسرائيل على القرار الأمريكي.

وتابعت بقولها: "نريد في الولايات المتحدة تغييرا حقيقيا يوقف هذا التأثير ويدعم حقوق الشعوب المظلومة بدلًا من الانحياز لسياسات تؤدي إلى الكوارث الإنسانية".