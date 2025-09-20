نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث ثمن الوزير عبد العاطى الدور المحورى الذى يضطلع به المجلس فى دعم حقوق المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، وتعظيم دورها في المجتمع وكشريك أساسي في عملية التنمية.

تناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والخطوات التى تتخذ لتنفيذها، حيث استمع الوزير عبد العاطى من رئيس المجلس القومى للمرأة للمبادرات والأنشطة التى يضطلع بها المجلس لدعم حقوق المرأة المصرية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة لاستعراض الجهود لتمكين المرأة المصرية على الساحة الدولية.

وأشاد وزير الخارجية بالمشاركة الفعالة للمجلس القومى للمرأة فى المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، مؤكدا أن تخصيص محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتعزيز حقوق المرأة يعكس الأولوية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتمكين المرأة.