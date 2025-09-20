نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغًا لحالات بلا مأوى وإنسانية خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع المركزية والمحلية تعاملت مع 156 بلاغًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، شملت كبارًا وأطفالًا بلا مأوى، حالات إنسانية، والنساء المعنفات وأطفالهن، بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن البلاغات توزعت بين 106 حالات لكبار بلا مأوى، 35 حالة لأطفال، 4 حالات لنساء معنفات وأطفالهن، و11 حالة إنسانية بعدد من المحافظات.

وشهدت التدخلات حالات بارزة، من بينها:

العثور على سيدة في الثلاثينات وطفليها داخل غرفة محولات كهرباء بمدينة نصر، وتم إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتهم.

إنقاذ طفلين (عامان و3 أعوام) تركهما ذويهما بشارع في مصر القديمة، وتم إيداعهما بدار رعاية بالتنسيق مع النيابة العامة.

استقبال سيدة مسنّة كفيفة في السبعين من عمرها بلا مأوى بالإسكندرية بعد موافقتها على الانتقال لمؤسسة رعاية اجتماعية.

إيداع سيدة وخمسة من أطفالها بمركز استضافة وتوجيه المرأة بالفيوم إثر خلافات أسريا

إعادة دمج طفل بلا مأوى بمحافظة أسوان مع أسرته بعد تلقيه العلاج بمستشفى كوم أمبو

كما رصدت الفرق بعض التجاوزات في مؤسسات الرعاية، حيث تم غلق بيت صغير بالإسكندرية، وجارٍ غلق آخر بالقاهرة، إلى جانب غلق دار لذوي الإعاقة بالقاهرة وأخرى غير مرخصة بالجيزة، بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

وأكدت الوزارة أن فرق التدخل السريع تمتلك صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، ما يمكّنها من التعامل الفوري مع الحالات.

وتدعو الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات عبر الخط الساخن 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، إلى جانب ما يتم رصده على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

