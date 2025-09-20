مصر بطلة أفريقيا في «شباب الطائرة» بعد هزيمة الكاميرون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 06:32 مساءً -

توج منتخب شباب الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا المقامة في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0 في النهائي.

استطاع منتخب شباب الطائرة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على كينيا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة قوية من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.