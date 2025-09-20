نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث في الشؤون الأوروبية: زخم أوروبي متزايد لدعم الاعتراف بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طارق عجيب، الكاتب والباحث في الشؤون الأوروبية، إن هناك حشدًا أوروبيًا متزايدًا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز مسار حل الدولتين، وذلك استنادًا إلى المؤتمر الذي جرى قبل أيام برعاية فرنسية سعودية، وحظي بتصويت كبير دعم هذا التوجه.

وأضاف عجيب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتائج المؤتمر منحت دفعة قوية للدول التي أبدت استعدادها لإعلان اعترافها بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يمنح الملف الفلسطيني زخمًا إضافيًا وثقلًا سياسيًا ودبلوماسيًا على الساحة الدولية.

وأوضح أن الاعتراف المرتقب يفتح الباب أمام مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتفعيل القرارات الدولية الصادرة منذ عقود والتي لم تلتزم إسرائيل بتطبيقها، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز المشروعية القانونية للحقوق الفلسطينية، ويتيح للإدارة الفلسطينية الساعية لشغل مقعد الدولة في الأمم المتحدة أن تتمسك بجميع حقوقها التي تم التغاضي عنها في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان والعدوان والتهجير وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.