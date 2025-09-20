نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير عمرو رمضان: القضية الفلسطينية تتصدر نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أعمال النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح لكل دولة عرض رؤيتها تجاه أبرز القضايا الدولية التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شكّلا المحور الأبرز في كلمات غالبية الدول، في ظل ما يتعرض له سكان القطاع من إبادة جماعية ومجاعة متصاعدة.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجمعية العامة ستدخل بعد ذلك في مرحلة عمل اللجان المتخصصة وعددها ست لجان، حيث تناقش كل لجنة الملفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.

وأوضح أن القضايا الفلسطينية المرتبطة بعمل هذه اللجان ستطرح مجددًا للنقاش بشكل أكثر تفصيلًا، تمهيدًا لإصدار قرارات بشأنها مع ختام الدورة الحالية للجمعية العامة في ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار الزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية.