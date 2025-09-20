السيدة انتصار السيسي ترحب بجين يوميكو أتوغي حرم رئيس سنغافورة في زيارتها إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 05:32 مساءً - رحبت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، اليوم السبت، بالسيدة جين يوميكو أتوغي حرم رئيس سنغافورة لزيارتها في مصر.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك «يسعدني أن أرحب بالسيدة الجليلة جين يوميكو أتوغي، حرم فخامة رئيس سنغافورة، في بلدها الثاني مصر».

وأضافت «أن زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية».

وتابعت «أؤكد اعتزازي بهذا اللقاء، وتقديري لما تبذله سنغافورة من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية والابتكار».