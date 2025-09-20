إحالة رمضان صبحى للجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 05:32 مساءً - قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة في وقت سابق بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

حضر المستشار أشرف عبد العزيز دفاع اللاعب رمضان صبحى، تحقيقات النيابة، وأكد أن اللاعب غادر قسم شرطة ابو النمرس، وفى طريقه لمنزله بعد سداد الكفالة التى أمرت بها النيابة العامة.