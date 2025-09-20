مصر ‎ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية عبر بيان لوزارة الخارجية، بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولى المتزايد لدعم الحقوق الفلسطينية فى تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد مصر أن هذا الدعم الدولى المتسارع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يبرهن على عدالة القضية الفلسطينية والحرص الدولى المتزايد لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير المصير والتمتع بأبسط حقوقه.

وتجدد مصر التأكيد أنه لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطينى - الاسرائيلى الا من خلال تسوية تستند الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتحقيق السلام والامن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفقاً للمقررات الدولية.

وتحث مصر الدول التى لم تعترف بالدولة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوة لنصرة الإنسانية والعدالة.

وتشدد مصر على أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية والاستخدام المفرط للقوة ومواصلة مساعى فرض الأمر الواقع والهيمنة لتقويض حل الدولتين من خلال سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضى والتهجير لن تسهم سوى في تأجيج مشاعر الكراهية والعداء ونشر التطرف والعنف بالمنطقة، وتؤكد مصر مجددا رفضها الكامل للتهجير تحت اى مسمى او ذريعة، وتشدد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلم والامن المستدام بالمنطقة هو اعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.