نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يؤكد موقف مصر الثابت ضد تهجير الفلسطينيين خلال لقائه رئيس سنغافورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام بقصر الاتحادية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة.

مباحثات سياسية حول غزة

أكد الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت التطورات على الصعيد السياسي، خاصة ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة.

وأوضح أنه جدد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مع التأكيد على مواصلة الجهود المصرية لوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

توافق مصري سنغافوري

وأشار السيسي إلى أنه لمس توافقًا كبيرًا من جانب الرئيس السنغافوري مع رؤية مصر بشأن ضرورة وضع حد فوري للتصعيد في غزة، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

تعزيز العلاقات الثنائية

تأتي زيارة الرئيس السنغافوري إلى القاهرة في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافور.