نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2025/2026م ببعض المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية، في أجواء سادتها الانضباط والحماس من جانب الطلاب والمعلمين.

وقد شهدت المعاهد الأزهرية فعاليات طابور الصباح، الذي انطلق تحت شعار «عهد علينا حب الوطن»، حيث تخللته كلمات تحفيزية تعزز روح الانتماء والجد والاجتهاد في طلب العلم.

وأكد فضيلة الشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا اليوم يمثل انطلاقة حقيقية لعام دراسي جديد يقوم على الجدية والانضباط، مشيرًا إلى أن جميع المعاهد استعدت مبكرًا من خلال تجهيز الفصول وتوفير الكتب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بتربية النشء على القيم الدينية والأخلاقية، جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي، ليكون الطالب الأزهري نموذجًا يُحتذى به في العلم والسلوك والانتماء للوطن