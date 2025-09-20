أخبار مصرية

انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 1/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 2/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 3/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 4/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 5/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 6/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 7/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 8/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 9/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 10/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 11/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 12/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 13/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 14/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 15/16
  • انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية 16/16

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2025/2026م ببعض المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية، في أجواء سادتها الانضباط والحماس من جانب الطلاب والمعلمين.

وقد شهدت المعاهد الأزهرية فعاليات طابور الصباح، الذي انطلق تحت شعار «عهد علينا حب الوطن»، حيث تخللته كلمات تحفيزية تعزز روح الانتماء والجد والاجتهاد في طلب العلم.

وأكد فضيلة الشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا اليوم يمثل انطلاقة حقيقية لعام دراسي جديد يقوم على الجدية والانضباط، مشيرًا إلى أن جميع المعاهد استعدت مبكرًا من خلال تجهيز الفصول وتوفير الكتب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بتربية النشء على القيم الدينية والأخلاقية، جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي، ليكون الطالب الأزهري نموذجًا يُحتذى به في العلم والسلوك والانتماء للوطن

2ea30b2aeb.jpg
757a092a87.jpg
12f89c1814.jpg
eb52b0e200.jpg
4c80930fc3.jpg
327f037f1c.jpg
6536b16e93.jpg
163847a4a6.jpg
77d7344521.jpg
a98111cad7.jpg
1b3902d744.jpg
7323c1f84c.jpg
19a7cfa716.jpg
40041c02a9.jpg
7140d665d9.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا