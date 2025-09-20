الرئيس السيسي يوجه الدعوة للمؤسسات والشركات في سنغافورة لضخ استثمارات في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى، انفتاح مصر لتقديم كل سبل الدعم لزيادة الاستثمارات السنغافورية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.