الداخلية تنفى تعدي ضابط شرطة على سيدة بالشرقية.. وتؤكد: واقعة قديمة منذ 2017

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بحدوث مشاجرة بين سيدتين أثناء إستقلالهن سيارة أجرة وقيام إحداهن بالتواصل مع أحد الأشخاص زعم كونه ضابط شرطة وقام بإستيقاف السيارة والتعدى بالضرب على السيدة الآخرى بالشرقية.

وأكد المصدر أن الواقعة قديمة منذ عام 2017 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها آنذاك، وتولت النيابة العامة التحقيق مع كافة الأطراف، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإدعاءات الكاذبة.