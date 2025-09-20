الرئيس السيسي: مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال سنغافورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية السنغافورية قوية ومتميزة وقائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع سنغافورة.