خلال 24 ساعة.. 34 شهيدا و200 مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 02:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65208 شهداء و166271 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن 34 شهيدًا، و200 مصاب، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
كما سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية و18 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2518 شهيدا وأكثر من 18449 مصابا.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفل هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 164 حالة وفاة من بينهم 32 طفلا.