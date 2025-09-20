خلال 24 ساعة.. 34 شهيدا و200 مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 02:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65208 شهداء و166271 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن 34 شهيدًا، و200 مصاب، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.