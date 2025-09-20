نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور وعبد الصادق يرفعان العلم المصري من داخل الجامعة الأهلية إيذانًا ببدء العام الدراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية مميزة، شهدت جامعة القاهرة الأهلية صباح اليوم السبت مراسم رفع العلم المصري بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والسادة نوا جامع القاهر الدكتوى محمد العطاى نائب رئيس جامعة القاهرة الاهلية والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتوة احمد رجب نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وذلك بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة وأسرة "من أجل مصر" الطلابية، إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأقيمت المراسم داخل الحرم الجامعي بمدينة الشيخ زايد، حيث وقف الحضور لتحية العلم وسط أجواء وطنية مبهجة. وأكد وزير التعليم العالي أن رفع العلم في أول يوم دراسة يحمل رسالة قوية تعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، ويؤكد أن الجامعات المصرية تظل منارات للعلم والمعرفة، تسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

من جانبه، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن انطلاق العام الدراسي من جامعة القاهرة الأهلية يبعث برسالة واضحة عن اهتمام الدولة بالجامعات الأهلية، باعتبارها رافدًا أساسيًا لتطوير العملية التعليمية والبحثية. وأشاد بدور أسرة "من أجل مصر" الطلابية في تنظيم الفعالية والمشاركة الإيجابية التي قدمها طلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تعزز روح العمل الجماعي وتغرس قيم الولاء والانتماء.

وشهدت الفعاليات حضورًا لافتًا من طلاب الجامعة الجدد والقدامى الذين أعربوا عن سعادتهم ببدء العام الدراسي بهذه الأجواء الوطنية، مشيرين إلى أن رفع العلم في اليوم الأول يمنحهم طاقة إيجابية ودافعًا قويًا لتحقيق النجاح والتفوق. كما أكد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون بالجامعة التزامهم بدعم مسيرة الجامعة وتوفير بيئة أكاديمية متميزة للطلاب.

وخلال كلمته، أوضح الوزير أن الدولة ماضية في استراتيجيتها للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية لتلبية متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية البرامج البينية والتخصصات الحديثة التي تواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية.

وفي ختام المراسم، وجه وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة رسالة للطلاب بضرورة استثمار سنوات الدراسة في اكتساب المعرفة والمهارات، مؤكدين أن رفع العلم اليوم ليس مجرد تقليد احتفالي، بل رمز لعزة الوطن ورسالة أمل لعام جامعي جديد يحمل الطموحات والتطلعات.

وبهذا المشهد الوطني الجامع بين قيادات الدولة والجامعة والطلاب وأسرة "من أجل مصر"، انطلقت الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لتفتح صفحة جديدة من مسيرة التعليم العالي في مصر، وليظل العلم مرفوعًا شاهدًا على العزم والإرادة في بناء مستقبل أفضل.