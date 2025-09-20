نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيس سنغافورة في قصر الاتحادية لتعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام في قصر الاتحادية، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر، تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف السلام الوطني لكل من مصر وسنغافورة، بالإضافة إلى استعراض حرس الشرف، بما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لدعم الشراكة بين القاهرة وسنغافورة، خاصة في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، والتعليم، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.