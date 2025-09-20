نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثمارات 40 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية في القنطرة غرب، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين.

فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات

وأكد مدبولي أن المشروع الجديد يعكس توجه الدولة نحو جذب الصناعات كثيفة العمالة، إذ يوفر نحو 2،750 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن مساهمته في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في قطاع الملابس الجاهزة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا جاذبًا للاستثمارات العالمية بفضل بنيتها التحتية المتكاملة.

تفاصيل المشروع

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن مصنع "إروجلو جارمنت" أقيم على مساحة 64 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، وتم إنجازه في وقت قياسي بعد توقيع عقد المشروع في أبريل 2024 ووضع حجر الأساس في أغسطس من نفس العام.

وأشار إلى أن المصنع سيُنتج الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الجودة العالمية لدعم الصادرات المصرية.

جولة تفقدية وحوار مع العمال

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج بالمصنع وتابع مراحل التصنيع من الخياطة إلى التشطيب والجودة والطباعة الليزر، وأجرى حوارًا وديًا مع العاملين حول أوضاعهم وظروف العمل.

كما دعا المستثمر التركي لزيارة مدينة المحلة الكبرى لمعاينة أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج هناك، وبحث إمكانية المشاركة في تشغيلها.

تطوير البنية التحتية بالمنطقة

كما شملت الجولة تفقد أعمال الطرق الداخلية والإنشاءات الجارية لعدد من المصانع الجديدة بالقنطرة غرب، إضافة إلى مشروعات تحسين التربة، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية.