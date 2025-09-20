نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. وصادرات متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تم التخطيط لها لاستيعاب ما يقرب من 300 مصنع في مختلف القطاعات.

تشغيل 40 مصنعًا خلال عامين

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب افتتاح عدد من المشروعات بالقنطرة غرب اليوم السبت، أنه من المقرر اكتمال وتشغيل 40 مصنعًا جديدًا خلال العامين المقبلين، ما يعزز دور المنطقة كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في قطاع الصناعة بمصر.

صادرات بقيمة 4 مليارات دولار

وأشار مدبولي إلى أن تشغيل هذه المصانع سيحقق صادرات تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، بما يساهم في دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

المنطقة الاقتصادية كمحرك للنمو

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.