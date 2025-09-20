نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حالة الطقس اليوم في مصر هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقع، اليوم السبت، أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، خاصة السواحل الغربية وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

فرص سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع أن تمتد فرص الأمطار اليوم السبت، مع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و33 وتصل لـ38 درجة على المناطق الجنوبية، كما ترتفع نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة درجتين إلى 4 درجات.

ودعت الهيئة، مرتادي البحر والصيادين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات اللازمة حفاظًا على سلامتهم.