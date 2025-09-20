وزارة الصحة يثمن تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يشيد بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 12:32 مساءً -

ثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التقرير الرسمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر، والذي أشاد بجهود جمهورية مصر العربية في جعل سلامة المرضى ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا على التزام الدولة بتحقيق تغطية صحية شاملة ترتكز على الجودة، الإنصاف، والمرونة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت مبادرة “المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى” (PSFHI) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم اختيار ثلاث مستشفيات كنماذج رائدة.

وأضاف أن المبادرة تضمنت تدريب الكوادر الصحية، تطوير أدوات تقييم وطنية، إجراء جولات ميدانية دورية لرصد المخاطر، اعتماد قوائم التحقق للولادة الآمنة، وتخصيص موازنات مستقلة لتعزيز سلامة المرضى ضمن الخطط الاستراتيجية للمستشفيات، حيث أثمرت هذه الجهود عن حصول المستشفيات الثلاثة على الاعتماد بالمستوى الثاني، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تطبيق معايير السلامة واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

وأكد «عبدالغفار» أن المرحلة الثانية من المبادرة ستنطلق قبل نهاية 2025، لتشمل عددًا أكبر من المستشفيات على مستوى الجمهورية، بقيادة فرق تقييم وطنية مدربة وفق معايير دولية، وبدعم فني مستمر من منظمة الصحة العالمية، لضمان استدامة الجهود وبناء القدرات الوطنية.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة لم تقتصر على تحسين الخدمات الروتينية، بل شملت رفع جاهزية المستشفيات لمواجهة الأزمات والطوارئ، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية مع الحفاظ على معايير السلامة، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في ظل استقبال مصر لأعداد متزايدة من النازحين من الدول المتأثرة بالأزمات، مما جعل تعزيز مرونة النظام الصحي أولوية قصوى لحماية المرضى من المخاطر الإضافية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن إنشاء الإدارة العامة لسلامة المرضى شكّل نقلة نوعية في تنسيق الجهود الوطنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، موضحا أن هذه الإدارة أصبحت المرجعية الوطنية لترسيخ ثقافة السلامة في المؤسسات الصحية.