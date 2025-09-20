نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يفتتح محطة ومأخذ المياه بالقنطرة غرب الصناعية بتكلفة 475.8 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محطة المياه ومأخذ المياه العكرة بالمنطقة الصناعية في القنطرة غرب التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنطقة.

تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يُمثل خطوة استراتيجية في استكمال البنية التحتية المتكاملة للقنطرة غرب الصناعية، مشددًا على أن توفير الخدمات والمرافق يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الكبرى وتعزيز موقع المنطقة كأحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر.

خدمة 40 مشروعًا صناعيًا

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المحطة الجديدة ستدعم تشغيل 40 مشروعًا صناعيًا متنوعًا تم التعاقد عليها بالفعل، في قطاعات تشمل:

الصناعات الغذائية

الملابس الجاهزة والمنسوجات

الحقائب ومعدات الدواجن

الأنشطة اللوجستية والتعبئة والتغليف

قدرات المحطة وتكلفتها

الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى: 35 ألف متر مكعب يوميًا

تكلفة التنفيذ: 475.8 مليون جنيه

تضم وحدات تنقية مياه، خزانات، محطة رفع، مبانٍ إدارية وخدمية

مأخذ المياه العكرة بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا

خطط التوسعات المستقبلية

وأشار جمال الدين إلى أن هناك خطة لإنشاء توسعات مستقبلية للمحطة ومأخذ المياه، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 70 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تقارب 905 ملايين جنيه، بما يلبي احتياجات التوسعات الصناعية المستهدفة في المرحلة المقبلة.