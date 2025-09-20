نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي بمستشفى التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر بعد 14 عامًا من المعاناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالنجاح الطبي الذي تحقق داخل مستشفي التحرير العام حيث تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يعاني منذ طفولته من آلام مزمنة حادة بالساق اليمنى وعدم القدرة على الحركة بصورة طبيعية فضلًا عن تغيّر لون وحرارة القدم وظهور جروح وقرح مزمنة وغرغرينا سطحية خاصة خلال فصل الشتاء.

وتعود بداية معاناة الشاب إلى عمر الأربع سنوات إثر تعرضه لكدمة قوية في الفخذ الأيمن تسببت في قصور حاد بشرايين الساق اليمنى، نتيجة انتشار جلطات أسفل الركبة بسبب تمدد شرياني بالفخذ الأيمن، ما جعله يعيش سنوات طويلة من الألم والمعاناة هو وأسرته.

وبفضل جهود الفريق الطبي، تم إجراء تدخل جراحي دقيق شمل نزع الجلطات، واستئصال التمدد الشرياني، وتركيب شريان صناعي (Bypass grafting with synthetic PTFE graft)، مما أسفر عن إنقاذ الساق من البتر وإعادة الأمل للمريض وأسرته بعد رحلة معاناة استمرت 14 عامًا.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا النجاح يعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها المستشفيات الحكومية بالمحافظة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وما تبذله من عمل متواصل لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالتعاون مع الأطباء والفرق الطبية، بما يسهم في التخفيف عن المرضى وإنقاذ حياتهم.