وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة.

تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون في مجال التمكين الاقتصادي ومشروع الأسر المنتجة الذي يحظى بأولوية في استراتيجية الوزارة لدوره الحيوي في دعم التمكين الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي الأصيل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى معارض "ديارنا" التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية للترويج للمنتجات اليدوية والحرف التراثية، موضحة أن هذا العام شهد تنظيم وإقامة ما يزيد على 36 معرضا، معلنة أنه جار العمل حاليًا على إقامة معرض دائم لـ "ديارنا" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مساحة 6000 متر مربع، ليكون مركزًا متكاملاً يحتضن أبرز المنتجات المصرية الحرفية ذات الطابع الأصيل.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه من المقرر افتتاح هذا المعرض بنهاية العام الجاري، على أن يتم لاحقًا تنظيم معارض مماثلة في عدد من المحافظات، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الإطار وتبادل الخبرات والتعاون فى فتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية واليدوية المصرية داخل السوق الإيطالية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تجربة مصر الناجحة في المشاركة في معرض "أرتيجانو دي فيرا" عام 2019، مؤكدة تطلع الوزارة لتكرار مثل هذه المشاركات الفاعلة على الصعيد الدولي.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون في إطار مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" (Farmer’s Market)، والتي تُعد من النماذج التنموية المهمة في دعم صغار المزارعين، من خلال توفير منصة مباشرة لبيع منتجاتهم الزراعية للمستهلكين، بما يضمن جودة الغذاء، كما سيتم تدريبهم على آليات التسويق.

وأوضح السفير الايطالي أن هذه المبادرة تُتيح للمزارعين عرض منتجاتهم بطريقة احترافية، وتسهم في خلق علاقة مباشرة بين المزارع والمستهلك، مشيرة إلى تنظيم نموذج لهذا السوق في محافظة الإسكندرية.

وأشاد السفير الإيطالي بالعلاقات المصرية الإيطالية، معربًا عن تقدير بلاده للتعاون البناء مع مصر، وتطلعه إلى تعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي باستغلال الخامات البيئية المتوفرة ومجال الحرف التراثية.

حضر اللقاء دينا الصيرفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمتحدث الرسمي.