نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يفتتح مشروعات القنطرة غرب الصناعية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والسفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين، إلى جانب قيادات الشركات والمستثمرين.

القنطرة غرب.. مركز صناعي واعد

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الافتتاحات تمثل انطلاقة قوية للقنطرة غرب الصناعية كأحد أبرز المراكز الصناعية الجديدة في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس نجاح جهود الدولة في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإحلال الواردات.

وأضاف أن المنطقة أصبحت اليوم منصة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

استثمارات تتجاوز المليار دولار

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، مشيرًا إلى أن 25 مشروعًا منها تم تسليم الأراضي لها بالفعل، بينما تتواصل أعمال البنية التحتية والإنشاءات لباقي المشروعات.

مصانع عالمية وبنية تحتية متطورة

وتشمل الافتتاحات مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات بنية تحتية أساسية مثل محطة مياه الشرب، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة محولات كهربائية بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، وشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات والطرق.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للبنية التحتية نحو 14 مليار جنيه، فيما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمساحة 4 ملايين متر مربع بتكلفة 4 مليارات جنيه.