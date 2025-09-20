استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 20-9-2025 بسبب العطلة الأسبوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - استقرسعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 20-9-2025، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري 13.10 جنيه للشراء، 13.14 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الاهلي المصري سعر 13.09 جنيه للشراء، 13.13 جنيه للبيع.

ويقدم خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:



الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.10 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.09 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.09 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.09 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.10 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.10 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.08 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.