نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيس سنغافورة بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، في إطار زيارة رسمية يقوم بها رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر.

تعزيز العلاقات الثنائية

تهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، التعليم، التكنولوجيا، والاستثمار، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أهمية الزيارة

تأتي هذه الزيارة في توقيت مهم يعكس حرص القاهرة وسنغافورة على تطوير شراكات استراتيجية، حيث تسعى الدولتان إلى تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري والموانئ نظرًا للموقع الجغرافي المتميز للبلدين.