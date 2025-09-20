أجراس طابور الصباح تدق والفصول تتجمل لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - دقّت أجراس الطابور الصباحي في المدارس، اليوم السبت، إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، وسط أجواء من البهجة والاستعداد، حيث تزينت الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب الذين عادوا إلى مقاعدهم بعد إجازة الصيف.

وانطلق العام الدراسي الجديد، اليوم، فى عدة مدارس بمحافظات مختلفة منها القاهرة وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات أخرى تصل لقرابة 12 محافظة، على أن تنتظم الدراسة بباقى المحافظات على مدار الأسبوع.

ورفعت المدارس حالة الطوارئ لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك بفرش الفصول وتنظيفها وصيانتها وتجميلها، لتهيئة الأجواء للطلاب وخلق أجواء مبهجة تشجيعهم وتجذبهم إلى المدرسة.

وحرص المعلمون والإداريون على استقبال الطلاب الجدد، خاصة بمرحلة التعليم الابتدائي، بابتسامات ترحيبية وفعاليات تمهيدية، تهدف إلى كسر رهبة البداية وتحفيزهم على الانخراط في العملية التعليمية بروح من الحماس والتفاؤل.

وشهدت ساحات المدارس تنظيمًا مميزًا، حيث اصطف الطلاب، والذين التزموا بالحضور إلى مدارسهم منذ اليوم الأول بالزي المدرسي، لأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني في مشهد يعكس روح الانتماء، معبرين عن سعادتهم بالعودة إلى أجواء المدرسة ولقاء زملائهم ومعلميهم، ورغبتهم في تحقيق نتائج متميزة هذا العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بداية العام الدراسي السبت 20 سبتمبر 2025، ونهايته الخميس 11 يونيو 2026، مشيرة إلى أن عدد أسابيع الدراسة 36 أسبوعًا، وعدد أيام الدراسة الفعلية 172 يومًا (88 يومًا للفصل الدراسي الأول، و84 يومًا للفصل الدراسي الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية).

ووجهت الوزارة، تعليمات مهمة للمدارس لتحقيق عام دراسى منضبط، بنسب حضور مرتفعة، حيث شددت على أنه تم ربط منح الطلاب أعمال السنة بالحضور والمواظبة، مؤكدة على أنه فى حالة غياب الطالب يتم حرمانه من الدرجات المخصصة للحضور حسب المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، لافتة إلى أن درجات أعمال السنة تطبق على جميع صفوف النقل.

وشددت على الالتزام اليومي بطابور الصباح وتحية العلم، وترديد النشيد الوطنى كجزء رئيسى من ترسيخ الهوية والانضباط، وتخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء وحب الوطن، مع العمل على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، والحرص على الاستقرار والانضباط، وتفعيل دور مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية لدعم المدارس واحتياجاتها.