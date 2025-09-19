الأهلي بهدف وحيد في سيراميكا يستعيد انتصاراته ويفتح صفحة جديدة مع جماهيره

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:29 مساءً -

استعاد فريق الأهلي سلسلة الانتصارات بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 10 نقاط في المركز الثامن.

قاد أشرف بن شرقي أول هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة الخامسة من الجبهة اليسرى ومرر الكرة إلى محمد شريف الذي سددها ف المرمى ولكن ارتطمت بيد محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ثم العارضة، ولعب بن شرقي تمريرة رائعة لطاهر في الدقيقة 10 ولكن لم يستغلها جيدا وصلت على يد بسام.

أحرز تريزيجيه هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 26 من هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بعدما اخترق من على حدود منطقة الجزاء وسددها بيمناه في أقصى الجبهة اليمنى لمرمى محمد بسام.

واستدعى حكم الفيديو محمود وفا حكم الساحة في الدقيقة 39 بداعي بوجود احتمالية ركلة جزاء لصالح سيراميكا نتيجة وجود دفع من ياسر إبراهيم مع إسلام عيسى، ولكن بعد مراجعة الكرة أشار باستئناف اللعب وأن الكرة لا ترتقي إلى ركلة جزاء.

وهدد بن شرقي مرمى سيراميكا بهجمة الجبهة اليسرى في الدقيقة 45 من عمر الوقت بدل الضائع، بعد مراوغة لاعب سيراميكا وستديد الكرة ولكت مرت أعلى العارضة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم ضاغط بحثا عن هدف التعزيز وصوب طاهر محمد تسديدة في الدقيقة 50 ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد تريزيجيه تصويبة قوية في الدقيقة 56 وتصدى لها بسام على الخط في الوقت الذي طالب فيه اللاعب باحتسابها هدف باعتبار أن الكرة تخطت خط المرمى بكامل محيطها ولكن الحكم أشار باستئناف اللعب.

أجرى الأهلي تغيير اضطراري في الدقيقة 61 بنزول مصطفى العش بدلا من بيكهام الذي اشتكى من شد في العضلة الخلفية وغادر الملعب، وأجرى سيراميكا تغييرين في الدقيقة 68 تغييرين بنزول أيمن موكا وأحمد بلحاج بدلا من مروان عثمان وصديق أوجولا، وهدد بن شرقي مرمى سيراميكا بكرة في الدقيقة 71 ولكن أهدرها اللاعب وأشار الحكم بوجود حالة تسلل.

أجرى الأهلي تغيير ثاني في الدقيقة 72 بنزول حسين الشحات واليو ديانج بدلا من تريزيجيه ومحمد شريف، وأجرى النحاس تعديلا على خطة اللعب بانتقال حسين الشحات للعب في مركز الجناح الأيمن وانتقل طاهر للعب كمهاجم صريح.

أجرى سيراميكا تغييرين في الدقيقة 82 بنزول كريم الدبيس ومحمد صادق بدلا من حسين السيد وعمرو السولية، وفي الدقيقة 83 أجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول جراديشار وعمر كمال بدلا من طاهر محمد وبن شرقي، وسدد جراديشار تصويبة قوية في الدقيقة 87 ولكن تصدى لها محمد بسام.

وهدد إسلام عيسى مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 90 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي، وشن الأهلي تصويبة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق ديانج وسدد الكرة لكن أمسك بها بسام، واستمرت النتيجة بفوز الأهلي بهدف نظيف حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر في الوسط، أشرف بن شرقي، محمود تريزيجيه، ومحمد شريف في الهجوم.

تواجد على دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من، ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج ومصطفى شوبير

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

محمد بسام في حراسة المرمى، حسين السيد، رجب نبيل، چاستيس آرثر، محمد عادل في الدفاع، عمرو السولية، ابراهيم محمد، إسلام عيسى، مروان عثمان، صديق أوجولا في الوسط، فخرى لاكاى في الهجوم.

تواجد على مقاعد البدلاء كل م، محمد كوكو، محمد مغربى، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، محمد صادق، أيمن موكا، محمد رضا، أحمد بلحاج.