وكيل صحة سيناء شمال يواصل جولاته ويفاجئ مستشفيات الشيخ زويد رفح ويوقع خصم من مستحقات شركة النظافة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 09:32 مساءً -

واصل الدكتور عمرو عبد العال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، جولاته الميدانية، بمرافقة مصطفي فهيم مدير إدارة الطواري ود. مريم الشعراوي عضو الحوكمة لتقييم أداء المنشآت الصحية والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة مديرية الشئون الصحية، لمتابعة سير العمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة علي مدار الساعة ،بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

​اؤتهل وكيل الوزارة، جولته لتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ، ومتابعة أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف، والصيدلية والأقسام الداخلية والعنايه المركزة والحضانة، واطمأن على توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم الخدمة.

وخلال الزيارة أطمان الدكتور عمرو علي تواجد الأطباء والتمريض في أماكنهم واطلع علي جداول النوبتجيات للفريق الطبي.

واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية أثناء المرور، وتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية لهم، مشددا على الاهتمام بتلبية إحتياجاتهم الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مع التأكيد على سرعة مواكبة الحالات الطارئة.

وأثناء الزيارة أبدى وكيل الوزارة استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة في بعض أقسام المستشفى، حيث قرر توقيع خصم فوري من مستحقات الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة. ووجه بسرعة إنجاز الصيانة اللازمة للأجهزة الطبية المعطلة.

ومر وكيل الوزارة على المستشفى الميداني الملحق بمستشفى الشيخ زويد للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الحالات الطارئة والمصابين في حال وصولهم في أي وقت لاحق.

وتابع الدكتور عمرو عادل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة التمريض بالشيخ زويد للتأكد من الإستعداد لبدء العام الدراسي الجديد موجها بالبدء في رفع كفاءة الجزء المطلوب رفع كفاءته داخل المبنى.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالمرور على مستشفى رفح المركزي تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الملاحظة وقام بمراجعة كشوف انتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض بالفترة المسائية للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية على مدار الساعة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية المأمولة .