نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء.. إنجازات هذا الأسبوع من الصحة إلى الطاقة والاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء.. إنجازات هذا الأسبوع من الصحة إلى الطاقة والاستثمار

في تقرير جديد مدعوم بالإنفوجراف، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت ملفات الصحة والطاقة والاقتصاد والتعليم، بجانب تعزيز التعاون الدولي.

إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

أعلن رئيس مجلس الوزراء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا كأول محافظة ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وضمان وصول الرعاية الصحية لجميع الفئات.

خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الغاز والطاقة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والطاقة لمدة خمس سنوات قادمة، بما يضمن استقرار الإمدادات ودعم التنمية الاقتصادية.

خفض الدين العام إلى أدنى المستويات

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين العام لتصل إلى أقل مستويات شهدتها مصر تاريخيًا، في إطار جهود ضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

الاستثمارات الإسبانية في مصر تتجاوز 882 مليون يورو

كشف التقرير أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر تجاوز 882 مليون يورو حتى يوليو 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

شهد الأسبوع تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، بجانب توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الجامعات الأجنبية، بهدف دعم الابتكار والتطوير في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.