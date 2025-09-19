عاجل- سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 سبتمبر 2025.. عيار 21 يقفز بعد قرار الفيدرالي الأميركي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 سبتمبر 2025.. عيار 21 يقفز بعد قرار الفيدرالي الأميركي

سعر الذهب اليوم، في مصر الجمعة 19 سبتمبر 2025.. عيار 21 يقفز بعد قرار الفيدرالي الأميركي، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19-9-2025 ارتفاعًا جديدًا، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام، ويترقب المستثمرون حول العالم انعكاس هذا القرار على أسواق الذهب والعملات. ويُعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة التي يقبل عليها المصريون سواء للادخار أو الاستثمار، خاصةً مع استمرار الضغوط التضخمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (الجمعة 19 سبتمبر 2025)

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 18 4234 جنيه عيار 21 4940 جنيه عيار 24 5645 جنيه

الأسعار المذكورة دون مصنعية، وتختلف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى.

تأثير قرار الفيدرالي الأميركي على أسعار الذهب

الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4% – 4.25%، في خطوة تعكس تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية. ويترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول وسط توقعات بمزيد من الخفض خلال العام، وهو ما يدعم أسعار الذهب عالميًا.

