عاجل- «عودة بعد غياب 8 سنوات».. منهج ياباني جديد لمادة الرياضيات في الصف الأول الابتدائي بمصر بدءًا من العام الدراسي 2025/2026

منهج ياباني جديد لمادة الرياضيات في الصف الأول الابتدائي بمصر بدءًا من العام الدراسي 2025/2026

عودة بعد غياب 8 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجانب الياباني، عن طرح كتاب متخصص جديد لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، وذلك بعد غياب استمر 8 سنوات لكتاب مخصص للمادة. ويأتي هذا المنهج وفقًا لمعايير الجودة اليابانية، ليبدأ تدريسه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

تدريب المعلمين على المنهج المطور

تُنفذ الوزارة بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية مجموعة من ورش التدريب لمعلمي وموجهي مادة الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مديري التعليم الابتدائي في مختلف المحافظات، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة لتدريس المنهج الجديد بشكل فعّال.

معايير يابانية لأطفال مصر

الكتاب المطور سيمكن أطفال مصر في الصف الأول الابتدائي من دراسة نفس المناهج التي يدرسها أقرانهم في اليابان، بما يضمن تطبيق تجربة تعليمية حديثة قائمة على الفكر الياباني في تنمية القدرات ومهارات التفكير.

نقلة نوعية في تطوير التعليم

هذا التعاون يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، وإدخال مناهج حديثة تواكب متطلبات العصر، مما يمثل نقلة نوعية في بناء شخصية الطالب المصري، وتعزيز قدراته في مجالات العلوم والرياضيات.