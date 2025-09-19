عاجل- صندوق الاستثمارات السعودي يضخ حزمة استثمارات كبرى في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض

أحمد جودة - القاهرة - صندوق الاستثمارات السعودي يضخ حزمة استثمارات كبرى في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض

صندوق الاستثمارات السعودي يضخ حزمة استثمارات كبرى في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض، في خطوة جديدة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، شهد الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، مناقشة قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات كبرى في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوافق الرؤى في دعم الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

استثمارات جديدة في قطاعات استراتيجية

تناول الاجتماع بحث خطة صندوق الاستثمارات السعودي لضخ حزمة استثمارات ضخمة في مصر، تركز على مجالات:

السياحة

الصناعة

العقار

وذلك في إطار الشراكة مع الدولة المصرية، وبما يتماشى مع البيئة الاستثمارية الجاذبة التي وفرتها القاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

شراكات حكومية وخاصة لتعزيز التعاون

كما أكد الجانبان أهمية أن تتنوع أشكال الشراكة في هذه المشروعات بين:

الحكومتين المصرية والسعودية، عبر مشروعات استراتيجية كبرى.

القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع ويعزز التبادل الاقتصادي المباشر.

علاقات استراتيجية ممتدة

جاءت المناقشات في إطار العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية، والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها علاقات أخوية واستراتيجية مبنية على وحدة المصير والتكامل في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أهم أعمدة هذه العلاقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات المشتركة التي تعكس متانة الروابط بين القاهرة والرياض.