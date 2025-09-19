نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء المصرية تفتتح النسخة الخامسة من مؤتمر إيجي هيلث 2025 بمشاركة 450 شركة محلية وعالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت هيئة الدواء المصرية فعاليات مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025 في نسخته الخامسة، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب أكثر من 450 شركة عارضة محلية وعالمية تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والدوائية.

كلمة الافتتاح: تعزيز الشراكات وفق رؤية مصر 2030

ألقى الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة افتتاحية نيابة عن الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، أكد خلالها على أهمية المؤتمر كمنصة محورية لتعزيز التعاون العربي والدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة والدواء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جولة داخل المعرض وأجنحة الشركات

عقب الافتتاح، قام نائب رئيس الهيئة بجولة داخل المعرض تفقد خلالها أجنحة عدد من الشركات المصرية والعالمية المشاركة، كما افتتح الجناح الخاص بهيئة الدواء المصرية، والذي يعرض أبرز خدمات الهيئة الرقابية والاستشارية، وجهودها في دعم الصناعة الدوائية وتبني آليات رقمية حديثة للتواصل مع القطاع الصحي.

دعم الصناعة الدوائية وتحقيق الأمن الصحي

أكدت الهيئة أن مشاركتها تجسد حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي والإفريقي والدولي، بما يسهم في دعم التكامل الصحي، وتعزيز الابتكار الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة للقطاع الصحي.

مؤتمر طبي بارز في الشرق الأوسط وإفريقيا

يعد مؤتمر ومعرض إيجي هيلث من أبرز الفعاليات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ انطلاقه عام 2018، حيث يسهم في دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الدواء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.