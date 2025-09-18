الولايات المتحدة تصوت ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة بمجلس الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 11:36 مساءً - صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، واستخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا، و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.