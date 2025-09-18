ترامب : نريد استعادة قاعدة باجرام الجوية فى أفغانستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تريد استعادة قاعدة باجرام الجوية، التي تبعد 50 كلم شرقي العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وأشار ترامب إلى أهمية قاعدة باجرام الجوية، قائلا: “نحاول استعادتها. قد يكون هذا خبرا عاجلا.. فنحن بحاجة إليها. نريد استعادتها”.

وأوضح أن أحد أسباب رغبة الولايات المتحدة فى استعادة القاعدة هو أنها “تبعد ساعة بالسيارة عن المكان الذى تُنتج فيه الصين أسلحتها النووية”.

وبدأ التدخل الأمريكى فى أفغانستان بتاريخ 7 أكتوبر 2001، واستمر عشرين عاما حين سحبت واشنطن آخر قواتها من هناك.

وأكملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس 2021، تاركة وراءها مئات المواطنين الأمريكيين، ومعدات وأسلحة بملايين الدولارات، وآلاف الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة.

وفي أول اجتماع وزاري له بعد توليه منصبه، قال ترامب: “تركنا وراءنا معدات بمليارات الدولارات، بل عشرات المليارات من الدولارات، وشاحنات جديدة كليا”، داعيا إلى استعادة المعدات.