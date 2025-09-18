نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ومدارس النيل الثانوية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، عن ظهور نتائج تقليل الاغتراب للعام الدراسي 2025، لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل الثانوية الدولية، وذلك عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني على الإنترنت. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تيسير إجراءات الطلاب الراغبين في تعديل اختياراتهم الجامعية بما يتوافق مع رغباتهم وأقرب إلى مكان إقامتهم أو رغباتهم الدراسية.

ويستطيع جميع الطلاب الذين تقدموا لتقليل الاغتراب الاطلاع على نتائجهم مباشرة عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: https://www.tansik.digital.gov.eg. ولضمان سهولة الوصول إلى النتيجة، يجب على الطالب إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح، بالإضافة إلى الكود التأكيدي الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على زر "عرض النتيجة" للاطلاع على الكلية أو المعهد الذي تم قبوله فيه بعد عملية تقليل الاغتراب.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة التسجيل في تقليل الاغتراب قد بدأت من يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات. وقد تم تصميم هذه العملية الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على الطلاب، ولضمان العدالة والشفافية في تعديل اختياراتهم الجامعية، بما يتيح لهم الفرصة للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تتناسب مع رغباتهم الأكاديمية والجغرافية.

ويؤكد مكتب التنسيق أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة للطلاب الذين يسعون للحصول على فرصة أفضل في الأماكن التي يرغبون الدراسة بها، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية المعتمدة في قبول الطلاب. كما ينصح المكتب جميع الطلاب بالاطلاع على تعليمات ومواعيد التقديم بعناية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة عند الاستعلام عن النتائج، لتفادي أي مشكلات قد تنشأ أثناء عملية قبولهم النهائية في الجامعات والمعاهد المختلفة.