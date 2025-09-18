نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إتاحة نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://www.tansik.digital.gov.eg.

يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10/9/2024 وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.