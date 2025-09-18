نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف – رئيس جمهورية كازاخستان، كلًا من الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني – وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية، بالعاصمة الكازاخية، أستانا.

استهل الرئيس الكازاخي اللقاء بالترحيب والحفاوة بالوفد المصري الذي يمثل أركان المؤسسة الدينية في مصر، مؤكدًا تقديره الشديد لهذا التمثيل الرفيع المستوى لمصر في القمة، وبمشاركته القوية في فاعليات المؤتمر وجلساته، ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المشاركين والحضور.

كما أعرب الرئيس الكاراخي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الوفد الكريم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكازاخي؛ وكذلك تحية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع الإشارة إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بوصفها شاهدًا على متانة العلاقات العلمية، والتأكيد على اعتزاز مصر على المستويات كافة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية مصحوبة بتبادل عبادات الود والتقدير، والتطلع الأكيد لمزيد من آفاق التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات العلمية والفكرية والثقافية.