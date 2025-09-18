نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود محيي الدين: الصراعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية تعرقل مسار التنمية عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ ١٥٪ من المؤشرات التي جرى حصرها على الخط المطمئن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا، إلى أنّ ٥٥٪ من تلك الأهداف على مستوى العالم، إما هي بعيدة بقدر محدود أو بقدر كبير عن تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأسوأ من ذلك، هو أنّ ٣٥٪ من هذه الأهداف أسوأ مما كنا عليه في عام 2015، لأسباب كثيرة، مثل الاضطرابات الدولية والصراعات الجيوسياسية، ومشكلات في إدارة الاقتصاد لدى عدد كبير جدا من البلدان، والصدمات المتوالية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، منذ جائحة بسبب كورونا، علما بأنه كانت ثمة مشكلات قبل هذه الجائحة، ولم يكن الوضع جيدا قبلها، إلا أنه ازداد سوءً بعده.

وتابع: "أيضا، نعاني من الحروب بأشكال مختلفة، والأوضاع الأمنية لا تصيب الشعوب والبلدان المضارة -فقط- لكنها تمتد إلى ما حولها من بلدان، يضاف إلى ذلك، موضوعات التنمية في ظل هذه التغيرات الحادة لا تحصل على أولوية بالضرورة، حتى لو كان الكلام طيبا ومعسولا، كما أنّ الرعاية الصحية والتنمية تحتاج للتمويل، ووقوع بعض الدول في فخ الديون دون إنجاز القطاعين، وفي الحالة العربية، فإن أكثر من 15% من الإيرادات العامة في المتوسط يوجه إلى خدمة الدين، ومن ثم، فإننا نتساءل من أين ستأتي الأموال المطلوبة للرعاية الصحية أو التعليم أو البنية الأساسية الرئيسية".