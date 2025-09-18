محمود محيي الدين: نحن على مسافة قريبة من خط نهاية أهداف التنمية المستدامة 2030

أحمد جودة - القاهرة - التمويل والمعرفة وتغيير السلوك ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ برامج التنمية التي بدأت في ٢٠١٥ ستنتهي في ٢٠٣٠ بعد تحقيق ما جرى الاتفاق عليه من أهداف التنمية المستدامة، موضحًا: "ونحن على بعد مسافة قريبة من خط النهاية".

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وعلى أساسها، سيتم تقييم أداء الدول فيما استطاعت إنجازه، فيما يرتبط بأهداف التنمية، وأهمها على الإطلاق، القضاء على الفقر المدقع والموضوعات الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه، وتطوير البنية الأساسية وإتاحة فرص العمل، وكل الأمور المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية وتأثيرات تغيرات المناخ على الحياة على الأرض ومعيشة الناس".

وتابع: "الدول كي تنجز الرؤى الخاصة بها في حاجة إلى 3 أمور، وليست بالضرورة أن تكون بالترتيب، وهي التمويل، توفر المعرفة والتكنولوجيا والقدرات المؤسسية على التنفيذية، ثالثا، محفزات تغير السلوك العام إلى ما هو أفضل، ومن ثم، إذا لم تُتَح فرص التمويل، سنكون أمام معوق كبير لتحقيق الأهداف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين وقواعد الرقابة والطاقة، فلن يكون هناك تغير في سلوك الحكومة والقطاع الخاص وعموم الناس نحو تحقيق هذه الأهداف، وأنا معني بواحدة من الثلاثة، وهي موضوعات التمويل، وهناك فرق معتبرة ومبعوثين للأمين العام معنيين بباقي الموضوعات".

وأردف: "إذا كانت هذه الموضوعات مهمة في عام 2015، فإنها أصبحت أكثر أهمية الآن، كوننا أكثر اقترابا من خط النهاية".