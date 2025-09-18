نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع لجمهورية جامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد بابوكار أوسمايلا جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة سبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار

داخل القارة الأفريقية.



وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة

لدولتى مصر وجامبيا، مشيرًا إلى الحرص على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع القوات المسلحة لجمهورية جامبيا مستقبلًا.

من جانبه أعرب وزير الدفاع لجمهورية جامبيا عن تقديره لدور مصر الرائد فى دعم ركائز الأمن والإستقرار لكافة شعوب القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية جامبيا بالقاهرة .