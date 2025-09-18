نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الملك فيليبي السادس يترأس لقاء خاص بالقاهرة لتعزيز دور القطاع الخاص المصري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت القاهرة اليوم انعقاد لقاء خاص على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني، ترأسه جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، إلى جانب خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني.

دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

أكد الملك فيليبي السادس أن اللقاء يعكس التزام القيادة السياسية في البلدين بدعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للشراكة الاقتصادية المصرية الإسبانية، مشددًا على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري المباشر.

مشاركة واسعة من رجال الأعمال المصريين والإسبان

شارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين والسفراء ورؤساء الاتحادات الاقتصادية، إضافة إلى نخبة من أبرز رجال الأعمال من مصر وإسبانيا، منهم: حسن علام، عماد السويدي، أحمد السويدي، عفت السادات، طارق توفيق، محمد عزوز، كريم سامي سعد، وكريم النجار.

قطاعات ذات أولوية للتعاون

ركزت المناقشات على ملفات رئيسية لتعزيز الشراكة بين البلدين، في مقدمتها:

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

النقل والسكك الحديدية

الزراعة والصناعات الغذائية

الخدمات اللوجستية والسياحة

الاقتصاد الرقمي

فرص جديدة وشراكات عملية

أدار الحوار كل من المهندس حسن الخطيب والسيدة ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، حيث تناول النقاش التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وسبل إيجاد حلول عملية لتسهيل تدفق الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة.

وشدد المشاركون على أن اللقاء فتح الباب أمام شراكات استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والإسبانية، بما يعزز الحضور المتبادل ويرفع مستويات التعاون الاقتصادي.