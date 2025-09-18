نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إتاحة خدمة الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن إتاحة خدمة مجانية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن موقفهم الانتخابي بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتيسير الخدمات الانتخابية أمام الناخبين.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه بعد الانتهاء من أحدث تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، أصبح بإمكان المواطنين التعرف على موقفهم الانتخابي من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الانتخابات في مصر، بما يضمن إتاحة المعلومات بشكل فوري ودقيق لجميع المواطنين المؤهلين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتابعت أن إتاحة هذه الخدمة الإلكترونية يهدف إلى تسهيل معرفة بيانات الناخبين، بما يشمل تحديد اللجنة الانتخابية المسجل بها المواطن، والتأكد من سلامة بياناته في جداول الناخبين، مع توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتلقي المعلومات دون الحاجة إلى التوجه الميداني إلى مقرات اللجان.

رابط الاستعلام عن موقفك الانتخابي

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاستعلام عن الموقف الانتخابي بعد آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق الالكتروني.

خطوات الاستعلام عن الموقف الانتخابي

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

أو تحميل التطبيق الإلكتروني للهيئة عبر الهواتف الذكية.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الاطلاع على تفاصيل الموقف الانتخابي واللجنة المسجل بها المواطن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتفعيل التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة تسهّل على المواطنين التفاعل مع العملية الانتخابية وتعزز من المشاركة الشعبية في مختلف الاستحقاقات المقبلة.