إعلام عبرى : تعليق المساعدات الإنسانية من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 06:33 مساءً - أكدت هيئة البث الإسرائيلية تعليق المساعدات الإنسانية من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصين قتلا فى عملية إطلاق نار على جسر الملك حسين عند الحدود مع الأردن، دون أن توضح هوية القتيلين.

وذكر الإسعاف الإسرائيلى أن القتيلين يبلغان من العمر 60 و20 عاما.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى، أن منفذ العملية جندى أردنى متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر ثم طعنا، قبل أن يتم قتله.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن منفذ العملية تسلل فى شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن، وعرضت صورا لسكين وبندقية على الأرض ملطختين بالدماء.

وعلى إثر العملية، أغلقت السلطات الإسرائيلية المعبر بشكل كامل، وأعلنت حالة استنفار فى المنطقة الحدودية.

وأكد الجيش الإسرائيلى، أن قوات الجيش من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة أريحا القريبة من المعبر.