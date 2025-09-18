نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

وركز اللقاء بشكل أساسي على الأوضاع في قطاع غزة والمواقف المبدئية الصلبة والشجاعة التي تتخذها إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تنفيذ حل الدولتين والوقف الفوري لحرب الابادة التي يشنها الاحتلال على غزة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الأمين العام أعرب عن عميق تقدير جامعة الدول العربية للمواقف الإنسانية والأخلاقية الثابتة والعادلة لإسبانيا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حل الدولتين، مشيدًا بجهود مدريد المتواصلة لوقف العدوان على غزة، وكذا على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين من خلال زيادة مساهمتها في موازنة وكالة الأونروا.

وأكد الأمين العام أن الجامعة ستواصل العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧، ووضع حد لحرب الابادة التي تجاوزت فظائعها كل وصف.

من جانبه، جدد ملك إسبانيا التزام بلاده بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة ووصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق، ودعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.