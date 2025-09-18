نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيًا من أبناء العاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، الفائزين من أبناء العاملين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، والمتفوقين دراسيًا، وذلك في إطار تشجيع وتحفيز أبناء العاملين على بذل المزيد من الجهد في سبيل خلق جيل يسعى لبناء وطنه، وكذا مد جسور التواصل والثقة بين الشركة وكافة أبناءها.

وشهدت فعاليات الحفل، والذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية، تكريم 19 حافظًا للقرآن الكريم، منهم 3 في حفظ القرآن كاملًا، و3 في حفظ ثلاثة أرباعه، و6 في حفظ نصفه، و7 في حفظ ربع القرآن، كما شهد الاحتفال تكريم 18 طالبًا متفوقًا في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة، إذ تم منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية.

جديرٌ بالذكر أن الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نظمت، في وقت سابق، احتفالية لتكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

