نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكازاخستان وزيرة ثقافة كازاخستان تستقبل وزير الأوقاف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بالعاصمة الكازاخية، أستانا؛ استقبلت عايدة بالاييفا - وزيرة الثقافة والإعلام في جمهورية كازاخستان، الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، لمناقشة علاقات التعاون وسبل تعزيزها بين البلدين.

أشادت الوزيرة بجهود الوزير وإسهاماته العلمية الملموسة عالميًا، وبمشاركته المتميزة في فاعليات المؤتمر؛ معربةً عن تقديرها البالغ للعلاقات الكازاخية المصرية القوية، وعن تطلعها إلى الارتقاء بها نحو آفاق أرحب. وفي هذا السياق، أعربت الوزيرة عن رغبتها في تقوية الروابط العلمية الأكاديمية بين البلدين، إلى جانب تعزيز الجهود العلمية والفكرية والثقافية المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، وتكثيف التعاون على مستوى المؤتمرات العلمية والمشاريع المنبثقة عنها.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر وبلقاء الوزيرة، مثمنًا ما لمسه من حرص كازاخستان -قيادةً وحكومةً وشعبًا- على استدامة العلاقات التاريخية الطيبة مع مصر، ومبديًا استعداده التام لتكثيف التعاون من أجل تلبية تطلعات الجانب الكازاخي في المجالات العلمية والفكرية والثقافية، وعلى صعيد المؤتمرات العلمية.

كما أعلن الوزير عزمه تقديم كتابه "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين" هديةً إلى الوزيرة، شاكرًا لها حرصها على ترجمته على الكازاخية، ومؤكدًا حرصه على تحويل الكتاب بعد ترجمته إلى دورات تدريبية للأئمة الكازاخيين؛ لا سيما في ما يتصل بتفنيد شبهات المتطرفين والإرهابيين التي تحض على كراهية الوطن وعدم الانتماء إليه.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تبادل مقترحات تعزيز التعاون، وتحويلها إلى تصورات نهائية تمهيدًا لتنفيذها في المجالات المذكورة، مع الاتفاق على أن تكون الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور-مبارك) في كازاخستان مركزًا مهمًا في تعزيز تلك الجهود بوصفها جسرًا للصداقة والتبادل المعرفي والإشعاع الفكري الحضاري في كازاخستان ومنطقتها.