أبرز تصريحات ملك إسبانيا خلال لقائه برئيس الوزراء المصري: دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

أحمد جودة - القاهرة - تصريحات ملك إسبانيا خلال لقائه برئيس الوزراء المصري: دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي

خلال زيارته الرسمية إلى مصر، أكد جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا على أهمية العلاقات المصرية الإسبانية ودور مصر المحوري في المنطقة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأزمات الراهنة.

دور مصر في المنطقة

أشاد ملك إسبانيا بمكانة مصر الإقليمية، مؤكدًا أنها تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة والتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها.

دعم القضية الفلسطينية

أكد الملك فيليبي السادس موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، موضحًا:

استمرار إسبانيا في تقديم الدعم لوكالة الأونروا.

أهمية وقف إطلاق النار فورًا.

ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق.

تقدير جهود مصر في مكافحة الإرهاب

أشاد العاهل الإسباني بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من نجاحات في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، معتبرًا أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

التعاون بين القطاع الخاص

أكد ملك إسبانيا أهمية إعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون في: